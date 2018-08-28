Достопримечательности и улицы Петербурга описали с помощью эмодзи

Сервис «Яндекс.Карты» разрешил пользователям описывать улицы, районы и достопримечательности Петербурга с помощью эмодзи.

За сутки обозначения получили сотни объектов Северной столицы. Пользователей не ограничивают в выборе символов, поэтому далеко не все описания отражают реальность.

Дворцовая площадь на карте отмечена тремя наборами эмодзи, в том числе радугой с двумя собаками. На Марсовом поле добавлены три изображения полицейских, а на Неву возле Дворцового моста – три сердечка.

Самым популярным эмодзи стал символ, изображающий фекалии. Им отмечены многие объекты в городе.

Скриншот: yandexmapsemoji.ru