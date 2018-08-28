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Дуров о передаче данных пользователей Telegram: Обращения от российских служб мы не рассматриваем

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© Фото: Instagram / @durov

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Сервис теперь выдает властям номера и IP-адреса пользователей, которых подозревают в терроризме, но мессенджер не будет сотрудничать с российскими спецслужбами.

Руководство мессенджера Telegram отказалось передавать российским спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме. Об этом заявил создатель сервиса Павел Дуров.

Ранее представители Telegram сообщили, что по решению суда будут передавать властям информацию о пользователях, которых подозревают в терроризме. Соответствующее изменение указано в обновленных данных политики конфиденциальности сервиса.

Дуров отметил, что нововведения связаны с новыми европейскими законами об охране личной информации. «Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», – написал он в своем Telegram-канале.

Создатель сервиса отметил, что в России от мессенджера требуют не только номер телефона и IP-адрес, но и доступ к сообщениям всех пользователей.

«Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – добавил Дуров.

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивали доступ к IP, с помощью которых мессенджер якобы может обходить блокировки. Несмотря на усилия чиновников, сервис продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, а десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений

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