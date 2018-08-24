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Экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора Слабиков выдал следователям еще 500 млн рублей

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© Фото: Валентин Илюшин / 47news

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Бывшего чиновника и его дочь обвиняют в мошенничестве на 4,7 млрд рублей.

Бывший руководитель управления Ростехнадзора по Северо-Западу Григорий Слабиков и его дочь Елена, арестованные по делу о мошенничестве, рассказали следствию о тайнике с 500 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дзержинский районный суд в пятницу, 24 августа, продлил срок ареста бывшему чиновнику до 11 декабря. Его дочь отправили под домашний арест до этого же числа.

Слабиков просил ему также изменить меру пресечения. Он отметил, что признал вину и дал показания. Суд отклонил возражения.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в офис Слабикова на Моховой улице, в квартиру на Крестовском острове и загородный дом в Токсово. У чиновника нашли большое количество пачек денег, в том числе евро, и драгоценностей.

Слабикову предъявили обвинение в хищении 4,7 млрд рублей. Позднее у него нашли еще 700 млн рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти считает, что чиновник состоит в организованной группе по хищению денег строительных компаний, входивших в три саморегулируемые организации – «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания».

Следствие полагает, что с 2010 по 2016 год было похищено около 4 млрд 763 млн рублей. Деньги переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», после чего переходили номинальным юридическим лицам. Основная часть средств, по версии правоохранителей, была выведена в Испанию.

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