В Европейском университете со второго раза началась приемная кампания

Европейский университет в Петербурге со второй попытки запустил приемную кампанию. Об этом сообщила «Фонтанка».

Приемную комиссию собирались открыть 21 августа. Начало перенесли, потому что вуз не получил оригиналы документов об образовательной лицензии из Москвы.

Абитуриентов ждут в ЕУ в 24 августа по 12 сентября. Они смогут поступить на 13 магистерских программ шести факультетов. Учебный год в вузе стартует 1 октября.

Образовательное учреждение лишилось лицензии в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.

В начале августа чиновники не нашли никаких нарушений в вузе. Через неделю университету вернули образовательную лицензию.