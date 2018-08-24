Независимые эксперты назвали залитый водой светильник причиной пожара в «Зимней вишне»

Вероятным источником пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали светодиодные плафоны освещения. Об этом сообщил «Коммерсант».

Причину установили специалисты «Бюро независимых экспертиз» по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина.

По их версии, светодиоды залила талая вода с крыши, что привело к пожару. Вода и раньше попадала на плафоны, но сотрудники «Зимней вишни» не предавали этому значение.

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Специалисты отметили, что короткое замыкание должны были предотвратить автоматические выключатели. Согласно одной версии, они были неисправны, по другой – их не было в ТРЦ.

Эксперты добавили, что электропроводка в здании находилась в плохом состоянии. К одному из защитных автоматов был подведен провод значительно меньшего сечения, чем требуют правила. Это привело к постоянному перегреву провода и почти полному разрушению его изоляции. В части распределительных шкафов кабели были перепутаны местами.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек.

По делу о пожаре в ТРЦ арестованы 11 человек, в том числе технический директор центра Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и охранник Сергей Антюшин, который, предположительно, не включил систему оповещения во время происшествия.

Фигурантами дела также стали несколько высокопоставленных сотрудников МЧС. В середине июля Следственный комитет сообщил, что бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу.

Помимо Мамонтова, к ответственности привлекут главу управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара Андрея Бурсина.