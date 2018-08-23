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Картина дня: «условка» за комментарии, заочный арест предполагаемого заказчика теракта в Петербурге и пожар на Энтузиастов

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

За что петербурженка получила два года лишения свободы условно, в чем обвиняют предполагаемого заказчика теракта и сколько человек эвакуировали при пожаре.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало условное лишение свободы для петербурженки за комментарии во «ВКонтакте». Первыми об этом написали «Фонтанка» (16:05), 78.ru (16:15) и «Мой район» (16:20).

Жительницу Северной столицы Ольгу Черничкину признали виновной в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности и происхождения. За комментарии в сообществе «Питер решает» она получила два года условного лишения свободы с испытательным сроком на год.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что сообщения Черничкиной «содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий» в отношении представителей Кавказа и Средней Азии. Девушка признала свою вину.

Второй темой, по данным «Монитора», стал заочный арест предполагаемого заказчика теракта в Петербурге Сирожиддина Мухтарова. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (18:00), АБН (18:10), 78.ru (18:15).

Мухтарова обвиняют в содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, передаче, сбыте хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ, их незаконном изготовлении, создании террористического сообщества и совершении теракта, который повлек умышленную смерть человека.

Выходца из Киргизии также объявили в международный розыск. Следователь на заседании Басманного суда заявил, что выходец из Киргизии не проживает постоянно на территории РФ.

В результате теракта в петербургском метро в апреле 2017 года погибли 15 человек, а также предполагаемый смертник. Ранения получили более 100 человек.

Следственный комитет назвал запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта. В ведомстве заявили, что установлены личности всех злоумышленников, которые имеют отношение ко взрыву.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал пожар в жилом доме на проспекте Энтузиастов. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости», «Мойка78» (12:05), «Мой район» (12:10).

Пожар на проспекте Энтузиастов, 47/4, начался утром 23 августа из-за электрощита. Огонь удалось потушить за час.

Спасатели эвакуировали 60 жителей. В результате инцидента никто не пострадал.

Самыми оперативными стали «Невские новости», 78.ru и Gazeta.SPb.

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