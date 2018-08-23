РПЦ о прикрытых статуях в новосибирском вузе: Как-то переусердствовали организаторы

В Русской православной церкви раскритиковали решение Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна прикрыть тканью обнаженные статуи перед визитом представителей епархии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Один из участников форума «Новосибирск – город безграничных возможностей» сказал, что скульптуры решили прикрыть, чтобы «не ранить чувства» священников. Вскоре после визита представителей духовенства статуям вернули прежний вид.

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы», – заявил Легойда.

Он с иронией отметил, что в таком случае надо накрывать статуи и в музеях.