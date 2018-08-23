Предполагаемого заказчика теракта в Петербурге объявили в международный розыск

Предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро Сирожиддина Мухтарова объявили в международный розыск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на судью Елену Ленскую.

В четверг, 23 августа, Мухтарова заочно арестовали на два месяца с момента фактического пересечения границы России. Следователь на заседании Басманного суда заявил, что выходец из Киргизии не проживает постоянно на территории РФ.

Мухтарова обвиняют в содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, передаче, сбыте хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ, их незаконном изготовлении, создании террористического сообщества и совершении теракта, который повлек умышленную смерть человека.

Читайте также:

Было три бомбы: СК раскрыл подробности теракта в петербургском метро

В результате теракта в петербургском метро в апреле 2017 года погибли 15 человек, а также предполагаемый смертник. Ранения получили более 100 человек.

В начале июля Следственный комитет назвал запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта. В ведомстве заявили, что установлены личности всех злоумышленников, которые имеют отношение ко взрыву.