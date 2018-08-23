На Малодетскосельском проспекте снесли здание Красноармейского телефонного узла

В Адмиралтейском районе Петербурга снесли дом сталинских времен. Об этом сообщила «Фонтанка».

Здание Красноармейского телефонного узла на Малодетскосельском проспекте, 40, было построено в 1930-х годах. По данным «Канонера», его сносит ООО «СК «Прайд»».

В мае 2017 года участок под зданием выкупила компания «Еврострой-М» Оксаны Кравцовой и Владимира Селегеня. Полный тезка предпринимателя – свекор Анны Селегень, дочери председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Компания планирует возвести на Малодетскосельском элитный дом премиум-класса на 105 квартир. Его планируют сдать не позднее 2022 года. В «Еврострой-М» добавили, что имеют разрешение на строительство.

Ранее организация реализовала пять проектов элитного жилья в Северной столице. В частности, компания возводила дома на Крестовском острове.