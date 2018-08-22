В метрополитене Петербурга проводят обыски из-за хищения 32 млн рублей

Сотрудники ФСБ проводят обыски в ГУП «Петербургский метрополитен» по делу о хищении 32 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в декабре 2015 года некая компания заключила договор с руководством подземки на модернизацию оборудования. Сотрудники организации при выполнении работ поставило контрафактную продукцию, приобретенную по «многократно завышенной» стоимости.

Метрополитен перечислил на счет фирмы более 32 млн рублей, которые злоумышленники похитили. Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.