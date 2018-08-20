Петербургская филармония подарила билеты жонглеру, выступающему в метро под музыку из «Амели»

Петербургская филармония им. Шостаковича подарила билеты на концерт жонглеру, который выступал в метро. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Он маг вечерних поездов: появляется в вагоне и показывает не передать какое трогательное и красивое представление под музыку Яна Тьерсена из "Амели"», – написали сотрудники филармонии, которые пытались найти жонглера.

Они отметили, что пассажиры метро сразу преображаются при виде представления. «Раз уж за напоминание о том, что мы люди, не предусмотрено никаких наград и премий, мы хотим поблагодарить от себя и подарить пригласительные на наши концерты», – добавили в филармонии.

Комментаторы быстро помогли найти уличного артиста. Им оказался Павел Горский.

«Год назад, в мой день рождения, я ехала в метро с фестиваля «Питер, я тебя» и увидела этого волшебника. Помню, аж дух захватило от такой красоты – настоящая магия», – рассказала одна из подписчиц.