Народный художник России Виталий Волович умер на 91-м году жизни

В Екатеринбурге скончался народный художник России Виталий Волович. Об этом сообщили в Екатеринбургской городской думе.

Художник ушел из жизни в возрасте 90 лет. Причина смерти в настоящее время не называется.

Виталий Михайлович родился 3 августа 1928 года. Известность ему принесли иллюстрации средневековой литературы, в том числе «Слова о полку Игореве», «Ричарда III» и другим произведениям.

За свою жизни художник получил звание почетного гражданина Екатеринбурга, заслуженного художника РСФСР, народного художника России. Также он становился лауреатом различных премий, в том числе золотой медали Российской академии художеств.

Работы Воловича хранятся в Моравской галерее в Брно, музее современного искусства в Кельне, Русском музее, музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.