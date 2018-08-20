В России сравняли стоимость «слабой» и «крепкой» водки

В России вступили в силу единые минимальные цены на водку. Согласно приказу Министерства финансов, нововведения начали действовать в понедельник, 20 августа.

Минимальная розничная цена на бутылку объемом 0,5 литра теперь составляет 205 рублей вне зависимости от крепости спиртного напитка. Стоимость водки крепостью от 39 до 40 градусов осталась прежней, от 38 до 39 поднялась на четыре рубля, от 37 до 38 – на девять рублей.

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Выросла и закупочная цена у завода-производителя – до 173 рублей. Оптовая поднялась до 178 рублей.

В Министерстве финансов изменения объяснили повышением акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат.