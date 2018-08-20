В Северной столице в понедельник, 20 августа, ожидается непогода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
На протяжении дня в городе на Неве будет переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Скорость ветра поднимется до 10 м/с.
Температура воздуха поднимется до +21 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
Рассвет – 05:24, закат – 20:37.
В Петербурге 20 августа будет дождливо и до +21 градуса
© Фото: Instagram / @tasha1297
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Во второй половине дня ожидаются ливни и грозы.
В Северной столице в понедельник, 20 августа, ожидается непогода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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