В Петербурге 20 августа будет дождливо и до +21 градуса

Лучшее в Петербурге

Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

Хоть на край света: топ-5 железнодорожных вокзалов Петербурга

Ровно 167 лет назад император Николай I впервые отправился на поезде из Петербурга в Москву. «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить все вокзалы Северной столицы, откуда можно отправиться в интересное путешествие прямо сейчас.

Топ-5 граффити-портретов в Петербурге

В Северной столице по-прежнему уничтожаются портреты знаменитых людей. Недавно вандалы и коммунальщики уничтожили портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Санкт-Петербург.ру» решил найти нетронутые граффити, которые можно посмотреть прямо сейчас.