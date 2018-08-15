Скончался летчик-испытатель и Герой СССР Иван Ведерников

В Москве на 95-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель Иван Ведерников. Об этом сообщил «Пятый канал».

Причина смерти Героя СССР в настоящее время не называется. Дата и место похорон сейчас устанавливается.

Иван Корнеевич родился в ноябре 1923 года в селе Новокраснянка в Украине. В 1944 году он окончил военную авиационную школу летчиков в Омске и объединенное военное авиационное училище в Грозном.

В следующем году Ведерников провел шесть боевых вылетов, а после войны на протяжении почти 17 лет работал летчиком-испытателем научно-исследовательского института ВВС. Затем он попал в конструкторское бюро имени Туполева, где принимал участие в испытаниях противолодочных самолетов Ту-142 и Ту-142М, военного самолета Ту-95РЦ, пассажирских Ту-104, Ту-124, Ту-114, Ту-134, Ту-144, Ту-154, а также их модификаций.

Звание Героя Советского Союза Ведерников получил в 1981 году за «мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники».