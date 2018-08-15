Путин: В соцсетях не хватает позитива

Президент России Владимир Путин заявил, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. Об этом сообщает ТАСС.

Слова главы РФ прозвучали на образовательном форуме «Машук», на котором Путин пообщался с его участниками. Соавтор проекта «Мультипликационная студия им. Александра Ширяева» Исраил Тамаев сказал российскому лидеру, что контент студия распространяет в основном в социальных сетях.

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», – сказал президент.

Ранее Путин неоднократно говорил, что у него нет аккаунтов на онлайн-сервисах. В 2012 году он заявил, что на это «времени просто нет».