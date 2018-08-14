Все военно-морские вузы Петербурга планируют перевезти в Кронштадт

В Кронштадте создадут военный городок, в котором соберут все военно-морские учебные заведения Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на документ министра обороны Сергея Шойгу, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Идея появилась еще в 2008 году, когда соответствующий меморандум подписали Валентина Матвиенко, занимавшая пост губернатора Петербурга, Анатолий Сердюков, возглавлявший Министерство обороны, а также президент ВТБ Андрей Костин. Официально проект одобрили 25 июля 2018 года, во время подготовки к военно-морскому параду.

Предполагается, что в Кронштадт перенесут следующие филиалы Военного научно-исследовательского центра: три НИИ, расположенных на улице Чапаева, а также в Петергофе и Ломоносове. Кроме того, прописку сменят Центр подготовки иностранных военнослужащих на Новочеркасском проспекте, Военный институт дополнительного образования на Малоохтинском, Военно-морской политехнический институт с корпусами в Петергофе, Пушкине и в Адмиралтейском проезде и Военно-морской институт на набережной Лейтенанта Шмидта. Переехать может и Нахимовское училище.

Здания, которые покинут учебные заведения, предложено передать в собственность городу. Смольный получит ее «по рыночной цене».

После реализации проекта в городе-герое разместят более 30 тыс. курсантов и педагогов с семьями. В настоящее время в Кронштадте проживают около 44 тыс. человек, поэтому население вырастет более чем в полтора раза.