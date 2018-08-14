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Суд отменил решение о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина

Автор:

Вася Ложкин
© Фото: vk.com/id3134205

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Картина была запрещена на территории РФ с 2016 года.

Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин. Об этом глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федоров написал на своей странице в Twitter.

По его словам, представители совета на процессе говорили, что суд при оценке картины не учел «сатирический, намеренно гиперболизированный» характер работы, высмеивающей национализм и ксенофобию. Решение было отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.

На работе Ложкина представлена карта с «Великой прекрасной Россией» и соседними государствами, которым даны уничижительные характеристики. Ее признали экстремистской в 2016 году.

В ноябре того же года жителя Петербурга вызвали в Следственный комитет за то, что он разместил картину на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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