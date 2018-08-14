Петербург поставили на 70-е место в рейтинге самых комфортных городов

Петербург занял 70-е место в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира. Список составило издание The Economist.

Согласно оценке экспертов, Северная столица оказалась между Дубаем и Абу-Даби. Москву поставили на 68-ю строчку.

Наиболее комфортным городом признали Вену. Австрийский город сместил с первого места Мельбурн, который был лидером рейтинга на протяжении семи лет. Третью строчку заняла японская Осака.

На последнем месте из 140 городов оказался Дамаск, столица Сирии. Также в низ рейтинга попали Дакка из Бангладеша и Лагос из Нигерии.

При составлении списка эксперты учитывали качество здравоохранения и образования, безопасность, а также состояние городской и культурной среды.