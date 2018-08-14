Тарифы ЖКХ в 2019 году предложили повысить два раза

Министерство экономического развития предложило в 2019 году дважды повысить тарифы на коммунальные услуги из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Об этом сообщает РБК.

Согласно предложению, направленному в Минэнерго, Минстрой и ФАС, 1 января тарифы частично должны вырасти на 1,7%, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия».

Второй раз услуги подорожают 1 июля. Повышение должно уложится в прогноз по инфляции, которая, согласно оценке Центрального банка России, не превысит 4%. В Минэкономразвития полагают, что изменение с учетом повышения НДС составит 4,3%, поэтому тарифы ЖК предлагается увеличить на 2,4%.

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Тарифы ЖКХ в Петербурге в последний раз поднялись в начале июля 2018 года. Общий платеж за коммунальные и жилищные услуги по сравнению с декабрем 2017 года вырос на 119,48 рубля (4,6%).

Государственная дума России приняла законопроект о повышении НДС в конце июля 2018 год. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 3 августа.