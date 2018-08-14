В Петербурге 14 августа будет дождливо и до +21 градуса

В Северной столице во вторник, 14 августа, ожидается непогода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На протяжении дня в городе на Неве будет переменная облачность с дождями. Скорость ветра не будет превышать 5 м/с.

Температура воздуха поднимется до +21 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.

Рассвет – 05:10, закат – 20:54.