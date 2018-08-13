В Петроградском районе выцарапали портрет Цоя на месте закрашенного граффити (ФОТО)

В Петербурге на месте закрашенного коммунальщиками портрета Виктора Цоя появилось «антиграффити». Об этом сообщил автор обеих работ Сергей Елгазин.

Изображение лидера группы «Кино» исчезло в конце июля 2018 года. Его закрасили по обращению, оставленному на портале «Наш Санкт-Петербург», несмотря на то, что оно было нарисовано законно.

Новый портрет создавали без краски. Елгазин снял наждачной бумагой слой краски, чтобы образовался силуэт рок-музыканта.

«Работа не сразу бросается в глаза, что, надеемся, спасет ее от любителей пожаловаться на портал «Наш Петербург», кроме того, ни грамма краски, то есть получается, это не граффити, а антиграффити – что те, кто закрашивали – сами и помогли нарисовать новый портрет – профит! Искусство стирать!» – написал художник в соцсети «ВКонтакте».

Елгазин добавил, что 15 августа – годовщина смерти Цоя. В 2018 году исполняется 28 лет со дня кончины музыканта.