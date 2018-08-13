Картина дня: памятник Николаю I, мангал на Медном всаднике и Олимпиада в Петербурге

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала реконструкция памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (16:40), «Невские новости» (17:05) и «Мой район» (17:35).

Знаменитый памятник у Исаакиевского собора и Мариинского дворца приведут в порядок за 52 млн рублей. На реставрацию монумента и ограды потратят 27,6 млн рублей, а на фонари – 24,4 млн рублей.

Подрядчик должен будет не только отремонтировать внешний вид памятника, но и осмотреть внутреннюю полость. Работы должны закончиться до 10 декабря 2018 года.

Второй темой, согласно «Монитору», стало задержание молодых людей, пытавшихся разжечь мангал на Медном всаднике. Первыми об этом сообщили АБН (12 августа в 17:45), 78.ru (12 августа в 19:25) и «Мой район» (07:20).

Петербургская полиция задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и попытались разжечь мангал. Молодых людей в возрасте 20 и 32 лет оштрафовали на 500 рублей по статье «Мелкое хулиганство».

Инцидент случился в ночь на 5 августа. По словам очевидцев, компания из «нескольких ребят и девчат» залезла на памятник, затащив на него пакет с углем и разобранный мангал. Туристы, находившиеся рядом, сняли вандалов на видео.

Эксперты установили, что молодые люди не повредили символ Северной столицы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало возможное проведение летней Олимпиады в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (04:42), «Мой район» (06:40) и «Невские новости» (08:10).

Администрация Северной столицы рассматривает возможность проведения Олимпийских игр в городе на Неве. Официально вопрос находится только на стадии обсуждения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем некоторые города России могут претендовать на Олимпиаду. К настоящему времени страна пока что не подавала заявку в Международный олимпийский комитет.

Самыми оперативными стали Gazeta.SPb, «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» и «Невские новости».