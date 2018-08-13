В Никольском саду под землей нашли мемориальную плиту, посвященную жертвам революций и Гражданской войны

В Никольском саду, расположенном на одноименной площади, нашли мемориальную плиту, посвященную участникам Февральской революции, Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. Об этом рассказали в пресс-службе «Ленсвета».

Плиту обнаружили во время реконструкции наружного освещения. Исторический артефакт на протяжении многих лет хранился под полуметровым слоем земли.

«Надпись плиты гласит о захоронении участников, среди которых: Астахов, Мясников, Войтик, Забело, Белозеров, Олимпиев, Красильников и другие. Плита находилась неподалеку от обелиска в память о моряках, погибших в Цусимском сражении», – отметили в «Ленсвете».

На территории, где была сделана находка, приостановили реконструкцию. В настоящее время объект изучают археологи и специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Согласно контракту, «Ленсвет» до конца октября 2018 года должен проложить в районе Никольского сада 2,9 км кабельных линий. Помимо этого, там появятся 74 чугунных торшера со светодиодными светильниками.