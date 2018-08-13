Петербуржцев попросили помочь пенсионерам с бесплатными обедами

Жителей Северной столицы призвали помочь пенсионерам с обедами. Об этом сообщило руководство кафе «Чешский домик» на Васильевском острове.

Заведение, расположенное на 16-й линии В. О., 73, по будням с 12 до 16 часов бесплатно кормит пожилых людей. По словам хозяйки кафе Александры Синяк, благотворительная акция из разовой превратилась в постоянную.

Синяк отметила, что подобных кафе нет в Петербурге, но проекту, который существует с конца 2017 года, тяжело существовать без поддержки неравнодушных людей. «Каждый месяц мы делаем маленький шаг вперед: помощи все больше, появляются заинтересованные люди. Единственное, что меня пугает – с сентября пенсионеры начнут прибавляться огромными шагами, а я все так и буду идти маленькими», – передает «Собака.ру» слова предпринимательницы.

С понедельника по пятницу в «Чешский домик» заходят десятки пенсионеров из различных частей Петербурга. Заведению помогают благотворители, но их деньги позволяют покрыть около 40% себестоимости обедов.

Руководство «Чешского домика» собирает средства в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Один обед для пенсионера обходится в 200 рублей, желающие могут оставить эту или любую другую сумму, которая поможет нуждающимся пожилым петербуржцам.