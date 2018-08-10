Проезд в метро Петербурга предложили сделать бесплатным в случае «восстания машин»

Руководству петербургского метрополитена предложили ввести бесплатный проезд в случае сбоев в работе платежной системы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.

В четверг, 9 августа, кассовые аппараты в подземке временно перестали работать, что привело к давке в вестибюлях. Цивилев считает подобную ситуацию недопустимой.

«Предлагаю во время непредвиденных сбоев в работе платежной системы обеспечить горожанам бесплатный проезд в метро. Возможным решением проблемы могут стать и дублирующие кассы, подключенные к резервной системе», – написал парламентарий в обращении на имя директора метрополитена Владимира Гарюгина и главы комитета по транспорту Александра Головина.

Депутат добавил, что жители и гости Петербурга должны быть уверены в надежности подземки.