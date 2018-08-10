Петербург 11 августа накроет сильный ветер с дождями

В Северной столицу в субботу, 11 августа, ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Скорость юго-западного, западного ветра поднимется до 17 м/с. В городском управлении МЧС попросили петербуржцев соблюдать необходимые меры предосторожности.

Нужно убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, а в доме – закрыть окна. Машину стоит убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев и непрочных сооружений.

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Жара выше +25 градусов продержалась в Петербурге 24 дня подряд

На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, линий электропередач.

В Петербурге ожидается не только сильный ветер, но и похолодание. Температура воздуха не превысит отметки в +25 градусов. Помимо этого, утром и днем ожидаются небольшие дожди.