Петербург 11 августа накроет сильный ветер с дождями

В Северной столицу в субботу, 11 августа, ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Скорость юго-западного, западного ветра поднимется до 17 м/с. В городском управлении МЧС попросили петербуржцев соблюдать необходимые меры предосторожности.
Нужно убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, а в доме – закрыть окна. Машину стоит убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев и непрочных сооружений.
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Жара выше +25 градусов продержалась в Петербурге 24 дня подряд
На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, линий электропередач.
В Петербурге ожидается не только сильный ветер, но и похолодание. Температура воздуха не превысит отметки в +25 градусов. Помимо этого, утром и днем ожидаются небольшие дожди.