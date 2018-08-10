По закону «день за полтора» 14 тыс. заключенных выйдут на свободу за полгода

Около 14 тыс. заключенных выйдут на свободу в ближайшие полгода по закону, который считает один день в следственном изоляторе как полтора в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игоря Веденяпина.

По его словам, наказание отбывают 486 тыс. человек, а пересчету подлежит каждый пятый приговор. Веденяпин отметил, что ходатайства в суды направили более 38 тыс. осужденных, большей части из них смягчат наказание и изменят срок лишения свободы.

К настоящему времени на свободы вышли 399 человек. Еще 330 заключенным сократили сроки.

Веденяпин подчеркнул, что нововведение не касается людей, осужденных за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размерах, за террористические преступления, а также особо опасных рецидивистов и тех, кому смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное заключение или на 25 лет лишения свободы.