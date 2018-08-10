Медведев поддержал уголовную ответственность за увольнение пожилых сотрудников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», – сказал глава правительства РФ на встрече с работниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае.

По мнению Медведева, нововведения, которые могут появиться после повышения пенсионного возраста, «создадут достаточно серьезные гарантии». Он добавил, что «в каждом таком случае необходимо разбираться».

Премьер-министр отметил, что в Уголовном кодексе есть норма, запрещающая увольнять женщин в декретном отпуске. «Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально», – подчеркнул Медведев.

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Помимо этого, глава кабинета министров сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством. «Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», – сказал он.

Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно отнеслись к инициативе, в связи с чем рейтинг Путина упал до самых низких значений за несколько лет.

Реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона России. Депутатам Госдумы, которые приняли законопроект в первом чтении, порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста. Президент РФ при этом отметил, что ему не нравится ни один из вариантов реформы.