Петербуржец заработал 5 млн рублей на нелегальных корпоративах в Ботаническом саду

Сотрудник Ботанического института им. Комарова незаконно проводил корпоративы на территории Ботанического сада. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В здании института молодой человек проводил конференции и другие мероприятия для различных коммерческих организаций. Он успел посотрудничать с 20 компаниями.

Сумма договоров, которые сотрудник заключил с фирмами, составила 5 млн рублей. В связи с причинением имущественного ущерба в крупном размере в отношении него возбудили уголовное дело.

За преступление, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, грозит лишения свободы сроком до двух лет.