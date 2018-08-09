В Пушкине из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТРК «Константиновский»

Торгово-развлекательный комплекс «Константиновский» в Пушкине закрыли по требованию прокуратуры. Об этом сообщила «Фонтанка».

Комплекс перестал работать 9 августа. Руководство ТРК подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. В закрытии «Константиновского» участвовали судебные приставы.

Арендаторы заявили, что собственники комплекса не назвали им причину закрытия. Администрация ТРК пообещала возобновить работу через несколько дней.

«Константиновский» был открыт на Поляковой улице в 2012 году. Им управляет ООО «Константиновское», которым, по данным СПАРК, владеют предприниматели Александр Флеганов, Игорь Проскурин, Татьяна Ерошичева, Владимир Хлебников, Константин Щеклеин и Наталья Богачева.

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В начале августа в Петербурге на три месяца закрыли ТРЦ «Питерлэнд». В четверг, 9 августа, было отменено решение Приморского районного суда, поэтому комплекс сможет снова открыться 10 августа.

После проверок МЧС в Петербурге могут закрыть 14 торговых комплексов. В середине июля после прокурорской проверки перестал работать торговый центр, расположенный в доме 33 по улице Одоевского.