Скончалась народная артистка РФ Тамара Дегтярева из «Вечного зова»

На 75-м году жизни умерла народная артистка России Тамара Дегтярева. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра «Современник».

Актриса умерла из-за продолжительной болезни. «Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш «Современник». Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную», – заявили в театре.

Время и место прощания с Дегтяревой будет объявлено позднее.

Артистка проработала в «Современнике» почти 50 лет – с 1970 года. В ноябре 2012 года она перенесла операцию по ампутации ноги, после чего все равно играла на сцене. Также она преподавала актерское мастерство во ВГИКе.

Дегтярева прославилась ролями в многочисленных спектаклях, а также в фильмах «Вечный зов», «Ищу человека», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Расписание на послезавтра», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Водитель автобуса».

Звание заслуженной артистки РСФСР Тамара Васильевна получила в 1985 году. Народной артисткой РФ она стала через 20 лет.