Жара выше +25 градусов продержалась в Петербурге 24 дня подряд

Температура воздуха в Петербурге на протяжении 24 дней подряд была выше 25 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды».



Жарко в Северной столицу было в период с 12 июля по 4 августа. В воскресенье, 5 августа, воздух в городе на Неве прогрелся до 22 градусов.



До нового рекорда не хватило трех дней. Самый продолжительный период тепла был зафиксирован в Петербурге в 2014 году. Он продлился 26 дней, с 18 июля по 12 августа.

Ранее синоптики сообщили, что в Петербург ненадолго вернется 30-градусная жара. На выходных, 11 и 12 августа, похолодает, в город снова придут дожди.