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Над Петербургом вновь заметили серебристые облака (ФОТО)

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© Фото: vk.com/meteodnevnik2014
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    Необычные облака образуются на высоте более чем в 80 км.

    В Северной столице в ночь с 8 на 9 августа в очередной заметили серебристые облака. Об этом рассказали в сообществе «Метеодневник» в социальной сети «ВКонтакте».

    Необычное природное явление также известно как мезосферные облака или ночные светящиеся облака. Оно появляется на высоте почти в 85 км.

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    Увидеть облака можно только при освещении Солнцем под определенным углом. Это происходит в летний период, в основном, в самые короткие ночи.

    Ранее горожане заметили серебристые облака в начале июня.

    Фото: vk.com/meteodnevnik2014

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