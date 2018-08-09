Над Петербургом вновь заметили серебристые облака (ФОТО)

В Северной столице в ночь с 8 на 9 августа в очередной заметили серебристые облака. Об этом рассказали в сообществе «Метеодневник» в социальной сети «ВКонтакте».

Необычное природное явление также известно как мезосферные облака или ночные светящиеся облака. Оно появляется на высоте почти в 85 км.

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Увидеть облака можно только при освещении Солнцем под определенным углом. Это происходит в летний период, в основном, в самые короткие ночи.

Ранее горожане заметили серебристые облака в начале июня.

Фото: vk.com/meteodnevnik2014