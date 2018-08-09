По крейсеру «Аврора» запустили виртуальную 3D-экскурсию

Президентская библиотека им. Ельцина запустила 3D-тур по крейсеру «Аврора». Виртуальная экскурсия доступна на ее официальном сайте.

Пользователи интернета могут «прогуляться» по знаменитому кораблю, как по палубе, так и в помещениях. Экскурсия начинается с высоты птичьего полета.

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В трехмерном виде можно посмотреть боевую рубку, машинное и котельное отделения, корабельный лазарет и даже церковь «Авроры». Это часть помещений, доступных пользователям.

Библиотека к 8 сентября планирует запустить виртуальный тур по военно-историческому музею «Кобона: Дорога жизни». Онлайн-туристам также позволят увидеть недоступные для публики экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.