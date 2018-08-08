Вербовщик террористов, задержанный по делу о теракте в метро Петербурга, получил шесть лет колонии

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу Феруза Инакова, которого обвиняли в вербовке террористов в Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инакова на основании собранных доказательств признали виновным. Он привлекал жителей Петербурга к сотрудничеству с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Правоохранители задержали Инакова в апреле 2017 года вскоре после теракта в петербургском метро. В объединенной пресс-службе судов подчеркнули, что следствие не смогло доказать его причастность к Акбарджону Джалилову, который совершил взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В начале августа в Следственном комитете рассказали, что взрыв в метро организовали и осуществили члены запрещенной в России террористической группы «Катиба Таухид валь-Джихад», созданной в Сирии выходцем из Киргизии Сирожидином Мухтаровым, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, завершено следствие в отношении 11 обвиняемых.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, террористическом акте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В ближайшее время материалы уголовного дела предоставят обвиняемым для ознакомления.