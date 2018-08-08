Больше 160 заключенных вышли на свободу по закону «день за полтора»

В России вышли на свободу первые заключенные после пересчета сроков приговоров с учетом нахождения в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.



Суды рассмотрели 253 дела. Из мест лишения свободы отпустили 167 человек, а 86 осужденным снизили срок наказания.



Досрочные освобождения связаны с законом, который президент России Владимир Путин подписал в начале июля. Согласно документу, один день, проведенный в следственном изоляторе, приравнивается к полутора дням в колонии.



Предполагается, что нововведение может коснуться около 100 тыс. заключенных. К настоящему времени в суды направлены материалы в отношении более 30 тыс. осужденных.