В России вышли на свободу первые заключенные после пересчета сроков приговоров с учетом нахождения в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.
Суды рассмотрели 253 дела. Из мест лишения свободы отпустили 167 человек, а 86 осужденным снизили срок наказания.
Досрочные освобождения связаны с законом, который президент России Владимир Путин подписал в начале июля. Согласно документу, один день, проведенный в следственном изоляторе, приравнивается к полутора дням в колонии.
Предполагается, что нововведение может коснуться около 100 тыс. заключенных. К настоящему времени в суды направлены материалы в отношении более 30 тыс. осужденных.
Больше 160 заключенных вышли на свободу по закону «день за полтора»
© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»
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В суды на пересмотр к настоящему времени направлены дела более 30 тыс. осужденных.
В России вышли на свободу первые заключенные после пересчета сроков приговоров с учетом нахождения в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.
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