Кержаков пошел продавать пышки ради больного ребенка

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков на один час стал продавцом пышек. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Тренер юношеской сборной России по футболу стал участником акции благотворительного фонда «Звезды детям», который он основал в 2015 году. В четверг, 8 августа, Кержаков встал за кассу пышечной на улице Чернышевского, чтобы помочь подопечной фонда Ксении Шлапак.

Ранее в благотворительной акции поучаствовал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также рэпер Pharaoh. Организаторы обещают, что продавать пышки будут и другие знаменитости.