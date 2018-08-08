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ЦИК одобрил три вопроса для референдума о пенсионной реформе

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© Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

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Инициативные группы должны выполнить ряд условий, чтобы всенародное голосование состоялось.

Центральная избирательная комиссия РФ одобрила формулировки вопросов трех инициативных групп, предложивших провести референдум о повышении пенсионного возраста.

В ЦИК признали соответствующим законодательству вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Его предложила группа кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова«.

Также был одобрен вопрос Алтайской краевой региональной подгруппы инициативной группы от КПРФ. Он звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

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Третий вопрос предложен группой из Московской области: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Право провести референдум получит активисты, которые первыми зарегистрирует 43 региональных отделения. После этого им нужно будет собрать 2 млн подписей в поддержку референдума.

Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно отнеслись к инициативе, в связи с чем рейтинг Путина упал до самых низких значений за несколько лет.

Реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона России. Депутатам Госдумы, которые приняли законопроект в первом чтении, порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста.

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