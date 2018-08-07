Россиянам разрешили забирать посылки и письма без паспорта

«Почта России» разрешила забирать посылки и письма при помощи электронной подписи, без паспорта и заполненного заявления. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Клиенту необходимо завести электронную подпись в почтовом отделении или заполнить регистрационную форму на сайте. После этого при получении письма нужно назвать оператору лишь фамилию, имя и отчество или трекинг-номер, а затем – СМС ил Push-уведомление с кодом подтверждения.

Нововведение касается отправлений, которые не требуют оплаты. Использование электронной подписи позволит сократить время выдачи писем и посылок в пять раз.

Эксперты призвали усилить безопасность услуги. По их мнению, злоумышленники могут завладеть телефоном человека, чтобы получить его отправление.