С петербургских остановок уберут табло на солнечных батареях

С остановок на улицах Петербурга начали убирать информационные табло на солнечных батареях. Смольный решил не продлевать договор аренды с поставщиками – компаниями «Рикор-электроникс» и «Синертэк», сообщила «Фонтанка».

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В ГКУ «Организатор перевозок» заявили, что претензий к работе системы не было, а в комитете по транспорту «прорабатывают возможность размещения табло с другими условиями». Представители «Рикор-электроникс» отметили, что власти Петербурга предложили продать комплексы за 1 рубль, что не устроило поставщика.

Первые «умные табло» появились в Северной столицу в 2015 году. К настоящему времени в Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Калининском районах демонтировали 105 установок. Еще 80 уберут в Приморском, Выборгском и Калининском районах в начале 2019 года, когда истечет контракт с поставщиком.