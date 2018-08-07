Петербургское метро объяснило, почему на станциях используют деревянные шпалы

Сотрудники петербургского метрополитена объяснили, почему в подземке продолжают использовать деревянные шпалы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Срок службы деревянных конструкций составляет 40 лет, поэтому на новых станциях подземки поставлены железобетонные шпалы. Старые сооружения, при производстве которых используется креозот, маслянистая жидкость со специфическим запахом, еще не везде успели поменять.

«Что касается гравия и деревянных шпал на «Невском проспекте», то их можно было наблюдать в период ремонтных работ на станции, которые на данный момент уже завершены», – отметили в подземке

В метро также рассказали, что внимание пассажиров иногда привлекают дощечки между путями.

«Это специальная опалубка. Дело в том, что процесс замены шпал – непростой и требует работ по укреплению пути: мотовозы подвозят ремонтной бригаде материалы и потом увозят демонтированные элементы», – рассказали сотрудники.

Они подчеркнули, что все работы проводятся в ночное время, а временные конструкции остаются днем, чтобы станции не закрывались для пассажиров.

Ранее в подземке объяснили, почему на «Площади Александра Невского» нарисовали больше всадников, чем коней, раскрыли тайну двухуровневой «Спортивной» и рассказали, зачем в метро нужны светофоры.