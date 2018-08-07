Жителей Ленобласти испугал смерч над Ладожским озером (ВИДЕО)

На юге Ладожского озера заметили смерч. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Необычное природное явление произошло вечером 6 августа. Вихрь успел раствориться над акваторией, не успев дойти до берега.

Метеостанции не зафиксировали смерч в Ленинградской области, заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева. По ее словам, системы только зарегистрировали скорость ветра в 13 м/с и грозы.

«Не часто, но смерчи в нашем регионе случаются, а еще реже они фиксируются», – цитирует «Фонтанка» Мироничеву. Она отметила, что бояться смерчей не стоит. Тем не менее явление может привести к разрушениям.

Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что смерчи могут возникнуть, «когда холодные потоки воздуха на окраинах облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды». Он подчеркнул, что людям не стоит приближаться к эпицентру, так как это опасно.

Видео: Instagram / @egorchenko_sergey