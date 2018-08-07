Шампунь, мыло и кисточки: ангела Александровской колонны помыли впервые с 2001 года

Петербургские чиновники помыли с детским мылом ангела Александровской колонны. Его чистят впервые с 2001 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Константина Серова.

«Шампунь, мыло и кисточки для мытья готовы. Ангелы, как и дети, любят хороший уход, поэтому используется детское мыло. Надеюсь, ангелу понравится», – сказал чиновник.

Серов поднялся к скульптуре с помощью техники МЧС, после чего дал старт работам. Помимо представителей власти в работах будут участвовать специалисты Музея городской скульптуры.

Ангела прежде никогда не мыли без реставрации, отметил заведующий отделом «Арсенал» Эрмитажа и хранитель Александровской колонны Дмитрий Любин.

«Реставрационная очистка Ангела производилась примерно раз в 50 лет, это всегда было приурочено к юбилею города: В 1862, 1912, 1963 и в 2001-2003 годах. Вся возможная очистка, промывка, полировка памятник производилась реставраторами с лесов», – подчеркнул Любин.

Александровская колонна появилась на Дворцовой площади в 1834 году. Ее создал скульптор Борис Орловский по проекту архитектора Огюста Монферрана. Колонну возвели по указе императора Николая I в память о победе Александра I над Наполеоном.