Россиян предупредили о подорожании колбасы и полуфабрикатов

Стоимость колбасы и полуфабрикатов в российских магазинах может вырасти на 5-12% из-за резкого роста стоимости сырья. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В Национальном союзе мясопереработчиков отметили, что оптовые цены растут значительнее и более неконтролируемо, чем в предыдущие годы. Это ключевой фактор, который повлияет на стоимость продуктов, заявила исполнительный директор союза Екатерина Лучкина.

Она отметила, что свиная лопатка с января подорожала на 53% до 267 рублей за один килограмм. Индюшатина с 15 мая по 3 августа стала дороже на 40%, курятина – на 25%. Стоимость говядины с декабря 2017 года поднялась на 15%.

Другой причиной называют вспышки африканской чумы свиней и аномальную жару в Центральной России. Заболевание выявили почти в десяти регионах.

Помимо этого, на цены повлиял запрет на импорт мяса из Бразилии, считавшейся одним их крупнейших поставщиков мясной продукции в Россию. В связи с этим за более чем полгода стоимость сырья выросла до исторического максимума, отметил председатель совета директоров мясоперерабатывающего комбината «Останкино» Михаил Попов.