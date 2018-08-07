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Россиян предупредили о подорожании колбасы и полуфабрикатов

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© Фото: pixabay.com

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Из-за ряда факторов стоимость продуктов может подняться на 5-12%.

Стоимость колбасы и полуфабрикатов в российских магазинах может вырасти на 5-12% из-за резкого роста стоимости сырья. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В Национальном союзе мясопереработчиков отметили, что оптовые цены растут значительнее и более неконтролируемо, чем в предыдущие годы. Это ключевой фактор, который повлияет на стоимость продуктов, заявила исполнительный директор союза Екатерина Лучкина.

Она отметила, что свиная лопатка с января подорожала на 53% до 267 рублей за один килограмм. Индюшатина с 15 мая по 3 августа стала дороже на 40%, курятина – на 25%. Стоимость говядины с декабря 2017 года поднялась на 15%.

Другой причиной называют вспышки африканской чумы свиней и аномальную жару в Центральной России. Заболевание выявили почти в десяти регионах.

Помимо этого, на цены повлиял запрет на импорт мяса из Бразилии, считавшейся одним их крупнейших поставщиков мясной продукции в Россию. В связи с этим за более чем полгода стоимость сырья выросла до исторического максимума, отметил председатель совета директоров мясоперерабатывающего комбината «Останкино» Михаил Попов.

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