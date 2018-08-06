Сотрудник ФСБ с букетом роз напугал активистку из Петербурга

Пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Наталья Грязневич рассказала, что к ней домой пришел сотрудник ФСБ с розами, который предложил сотрудничать со спецслужбами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам петербургской активистки, неизвестный мужчина позвонил в дверь 3 августа. Он подарил ей букет роз и предложить продолжить разговор в кафе.

«Мы беседовали около часа. Собеседник обволакивал меня своей подчеркнутой галантностью, предлагал то коктейль, то мороженое, улыбался и шутил, уговаривал дружить, сулив надежную защиту («Вы же понимаете, что дальше все будет только хуже, а ваши адвокаты – они не защитят вас, они ненадежные, а мы – защитим», «Вам сильно досталось во Владивостоке, мы можем сделать так, что в отношении Вас это прекратится»), карьеру («С нами вы можете забраться высоко, а так вас ничего хорошего не ждет»), приятное общение и опеку», – написала Грязневич.

Активистка заявила, что отказалась от предложения сотрудника ФСБ. Она отметила, что ей было страшно, и выразила надежду, что спецслужбы ее больше не побеспокоят.