  • 7 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ  
Нефть($) 07.08.2018 74.70 +1.43
Нефть(p) 07.08.2018 4657.03 +65.35

Сотрудник ФСБ с букетом роз напугал активистку из Петербурга

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Наталья Грязневич рассказала, что ей было страшно, когда сотрудник спецслужб пришел к ней домой.

Пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Наталья Грязневич рассказала, что к ней домой пришел сотрудник ФСБ с розами, который предложил сотрудничать со спецслужбами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам петербургской активистки, неизвестный мужчина позвонил в дверь 3 августа. Он подарил ей букет роз и предложить продолжить разговор в кафе.

«Мы беседовали около часа. Собеседник обволакивал меня своей подчеркнутой галантностью, предлагал то коктейль, то мороженое, улыбался и шутил, уговаривал дружить, сулив надежную защиту («Вы же понимаете, что дальше все будет только хуже, а ваши адвокаты – они не защитят вас, они ненадежные, а мы – защитим», «Вам сильно досталось во Владивостоке, мы можем сделать так, что в отношении Вас это прекратится»), карьеру («С нами вы можете забраться высоко, а так вас ничего хорошего не ждет»), приятное общение и опеку», – написала Грязневич.

Активистка заявила, что отказалась от предложения сотрудника ФСБ. Она отметила, что ей было страшно, и выразила надежду, что спецслужбы ее больше не побеспокоят.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram