Петербуржцу грозит три года колонии за рисунок на поезде

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении парня, который разрисовал вагон поезда на железнодорожной станции Гатчина-Балтийская. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Молодого человека задержали сотрудники Санкт-Петербург – Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. Граффити 28-летний парень рисовал ночью, в надежде не попасться на глаза правоохранителям.

В отношении уличного художника возбудили уголовное дело о вандализме – такой статьей квалифицируется порча имущества транспортной инфраструктуры. За рисунок ему грозит до трех лет лишения свободы.