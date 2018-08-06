Милонов призвал приравнять секс-тренинги к проституции

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил приравнять секс-тренинги к проституции. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Милонов попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку «учебных заведений», предлагающих обучить «Техникам любви сексу».

«Под видом академий, школ и институтов в стране массово и организовано действуют сомнительные организации, которые занимаются фактическим растлением пропагандой промискуитета и извращений», – отметил депутат.

Он сравнил устройство организаций с тоталитарными сектами, где готовят «одержимых похотью зомби», и добавил, что «секс-образованцы занимаются оголтелым мошенничеством и выманиванием денег у своих клиентов».