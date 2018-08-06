Петербуржцев предупредили о сильном ветре 6 августа

В Петербурге днем 6 августа ожидается усиление западного ветра до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Непогода продлится в городе примерно до 15 часов. Жителей Северной столицы просят соблюдать необходимые меры предосторожности.

Нужно убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, а в доме – закрыть окна. Машину стоит убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев и непрочных сооружений.

На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, линий электропередач.

Согласно прогнозу синоптиков, в городе на неве 6 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха поднимется не выше +22 градусов.