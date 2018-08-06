«Яндекс.Навигатор» заговорил голосом Дзюбы (ВИДЕО)

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба стал новым голосом сервиса «Яндекс.Навигатор». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дзюба стал первым спортсменом, голосом которого заговорит навигатор. Ранее в проекте поучаствовал комментатор Василий Уткин.

Форвард записал более 120 фраз для программы. Так, водители смогут услышать, что «прострел не выйдет – впереди дорожные работы» или «неплохой для нас жребий, едем». О дорожной камере Дзюба скажет следующее: «Как у Черчесова – не забалуешь».

«Мне очень дорога и ценна поддержка каждого из вас, друзья. А скоро мой голос станет еще ближе миллионам россиян», – написал нападающий на своей странице в Instagram.

В пяти матчах Чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, Дзюба забил три мяча. В первом туре нового сезоне Российской премьер-лиги он отличился голом в ворота «Енисея».

Видео: YouTube / Яндекс